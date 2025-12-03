На Кубани таксист спас пенсионерку от передачи мошенникам свыше 1 млн рублей

«84-летняя жительница Абинска чуть не стала жертвой лжесотрудников Пенсионного фонда, которые убедили ее отдать деньги для оформления “декларации”. Она положила всю наличность в сумку с вещами и передала ее водителю такси, сказав, что посылку отправляет внуку», — говорится в сообщении.