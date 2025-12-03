На Кубани таксист спас пенсионерку от передачи мошенникам свыше 1 млн рублей

«84-летняя жительница Абинска чуть не стала жертвой лжесотрудников Пенсионного фонда, которые убедили ее отдать деньги для оформления “декларации”. Она положила всю наличность в сумку с вещами и передала ее водителю такси, сказав, что посылку отправляет внуку», — говорится в сообщении.
Таксист заметил, что женщина нервничает, отказался от заказа и сообщил о случившимся диспетчеру, который вызвал полицию.
«Стражи порядка приехали к женщине и выяснили, что она пыталась передать киберпреступникам 1 026 000 рублей. Благодаря бдительному водителю такси ей удалось сохранить свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказал начальник пресс-службы главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов, слова которого приведены в сообщении.