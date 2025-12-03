В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ. Срок меры — 01.02.2026», — сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что 30 ноября Магомедов в комнате апарт-отеля на Невском проспекте, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, сильно схватил рукой её за шею и уткнул лицом в подушку, перекрыв ей доступ к кислороду. Девушка скончалась на месте преступления.
Ранее пресс-служба городского главка СК РФ сообщала, что 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте обнаружено тело девушки с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина.
В пресс-службе судов добавили, что Магомедов возражал против удовлетворения ходатайства следователя об аресте, просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.