Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в отеле

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Невском проспекте заключили под стражу в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ. Срок меры — 01.02.2026», — сообщает пресс-служба.

Следствие полагает, что 30 ноября Магомедов в комнате апарт-отеля на Невском проспекте, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, сильно схватил рукой её за шею и уткнул лицом в подушку, перекрыв ей доступ к кислороду. Девушка скончалась на месте преступления.

Ранее пресс-служба городского главка СК РФ сообщала, что 30 ноября в комнате апарт-отеля на Невском проспекте обнаружено тело девушки с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина.

В пресс-службе судов добавили, что Магомедов возражал против удовлетворения ходатайства следователя об аресте, просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.