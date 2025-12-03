Школьник в Уфе передал мошенникам сбережения семьи на 12,5 млн рублей

Затем злоумышленники снова позвонили подростку и, представившись сотрудниками «финмониторинга» и ФСБ, сообщили, что мошенникам удалось завладеть его данными, оформить доверенность на банковские счета его родителей. Аферисты заявили ребенку, что все ценное имущество в доме необходимо как можно скорее задекларировать, чтобы успеть сохранить, а если школьник не передаст деньги и ценности для декларирования в налоговую, то станет фигурантом уголовного дела. Они заставили юношу собрать в квартире всю наличность в размере более 800 тыс. рублей и перевести всю сумму через банкомат на указанный ими «безопасный счет», а иностранную валюту, которую он нашел в квартире, потребовали передать их курьеру, используя при этом кодовое слово.