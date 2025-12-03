Главу азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева арестовали до 31 января

Видади Мустафаев заявляет, что бывший друг его оговорил. «С потерпевшим у меня были экономические отношения. Планировали реализовать ряд проектов на озере Шарташ. Наши отношения закончились после того, как потерпевшие от Садатова обратились — одного он развел с машиной, а со второй заключил фиктивный брак ради получения гражданства. Когда я узнал это и хотел встретиться с ним, то он сразу начал бегать и скрываться. Моя деятельность не связана с преступностью, я не бандит. Загранпаспорт я готов сдать, валюты у меня никакой нет. У меня на иждивении двое молодых людей, мама», — рассказал Мустафаев.