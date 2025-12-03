Ричмонд
Двое мужчин погибли при пожаре под Воронежем

По предварительной информации, им было по 65 лет.

Источник: Комсомольская правда

Частный жилой дом на улице Центральной в поселке Комсомольский Рамонского района загорелся вечером 2-го декабря. Спасатели нашли в нем два трупа. По оперативной информации регионального ГУ МЧС, это были двое мужчин в возрасте 65-ти лет.

На место ЧП выезжали восемь пожарных с двумя единицами спецтехники. Спасатели потушили огонь за 40 минут. Сигнал о возгорании поступил в 17:56, а к 18:36 пламя ликвидировали. Огонь полностью повредил кровлю и внутреннюю отделку дома площадью 65 квадратных метров.

Причины возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сайт сообщал, что ночью 3 декабря в Воронеже загорелся дом № 273 на улице 45-й Стрелковой дивизии. На трех этажах огонь повредил балконы, окна и вещи. В одной из квартир выгорели две комнаты из четырех. Пострадавших не было.