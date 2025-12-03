Двое мужчин погибли при пожаре под Воронежем

Ранее сайт сообщал, что ночью 3 декабря в Воронеже загорелся дом № 273 на улице 45-й Стрелковой дивизии. На трех этажах огонь повредил балконы, окна и вещи. В одной из квартир выгорели две комнаты из четырех. Пострадавших не было.