«Виллу на Канарах не покупали». Что говорят о задержании блогера Ульянова

В прокуратуре области тогда сообщали, что, по версии следствия, мужчина принимал зерно на сушку и хранение, однако летом 2020-го была обнаружена недостача больше 1 300 тонн пшеницы. Цена ее составляла 18 млн рублей. Сам он уверял, что его подставили партнеры по бизнесу. Суд тем не менее отправил его в колонию на пять лет. Срок наказания истек минувшим летом.