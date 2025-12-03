«Виллу на Канарах не покупали». Что говорят о задержании блогера Ульянова

Волгоградский Следком озвучил причину задержания общественника, правозащитника и блогера Алексея Ульянова. По данным ведомства, он вымогал деньги у состоятельных жителей региона. Его супруга возражает: живут они небогато. Горожане разделились надвое: одни уверены, что его место в СИЗО, где уже обитает автор одного из Telegram-каналов Михаил Серенко. Другие убеждены, что так власть закрывает рот тем, кто отстаивает права простых жителей. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».
«Его ждали в Кургане».
О задержании волгоградского общественника, правозащитника и блогера Алексея Ульянова стало известно вечером 2 декабря.
Его супруга Елена Ульянова в начале седьмого вечера написала в комментариях к посту в Telegram мужа: «В доме общественного деятеля и правозащитника Алексея Ульянова СК проводит обыск. Домой меня не пускают, телефон его не доступен. Что там происходит, я не знаю. Хорошо хоть детям разрешили выйти».
Женщина пояснила: ей сказали только, что в их жилище на улице Шекснинской проводятся следственные действия, не уточнив никаких деталей.
«А ведь сегодня он должен был в составе казачьей делегации уехать в Курган с дружественным официальным визитом…», — сокрушалась Елена, похоже, еще не понимая, что сорвавшаяся поездка — не самая большая неприятность, случившаяся на данный момент в их семье.
Место в СИЗО?
Весть разлетелась быстро, и скоро событие стали обсуждать в Telegram.
Автор канала «Волгоградские слухи» без доли сомнения высказал свое мнение: Ульянова задержали в рамках расследования дела автора Telegram-канала «Остров свободы» Михаила Серенко, которому вменили уже целый ряд преступлений — от вымогательства, до реабилитации нацизма и распространения порнографии.
«Интересно, будет ли избираться строгая мера пресечения или же все пойдет по мягкому варианту с чистосердечным раскаянием и подпиской?» — задавался вопросом волгоградец.
Другой блогер, представляющийся в Сети как «Кот генерала» поделился: Алексей Ульянов всегда пользовался сомнительной репутацией. На рубеже 2000 и 2010-х он на фоне общего негатива устраивал «дорожные протесты», выводя доверчивых горожан перекрывать 2-э продольную и тормозить фуры, а затем «сливал» протест за 200−300 тысяч рублей от заинтересованных сторон.
Действительно ли общественнику место в СИЗО или это просто слухи, предстоит выяснить следствию. Оно также поделилось своей версией.
Версия следствия.
По данным СУ СК по Волгоградской области, Алексей Ульянов подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершенного группой лиц в особо крупном размере.
«По данным следствия, начиная с 2020 года подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до шести миллионов рублей», — уточняет представитель ведомства Наталия Рудник.
В Следкоме подтвердили: дело Ульянова перекликается с делом Серенко. Один из эпизодов инкриминируется им обоим — подельники действовали по предварительному сговору,
«Блогер потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 млн рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. У другого руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, однако получил отказ», — сообщают в ведомстве.
В СК также уточнили, что решается вопрос об избрании Ульянову меры пресечения. Однако стало известно, что заседания суда он не дождался — бригада скорой увезла его в больницу.
При чем тут Дайлиденко?
Жена Алексея Ульянова тем временем поделилась с v1.ru: это не первый обыск в их доме. Такое случалось и раньше. Следователей интересовало, какая информация у блогера есть на зерноторговца Игоря Дайлиденко, которому вынесли приговор в августе 2022 года.
В прокуратуре области тогда сообщали, что, по версии следствия, мужчина принимал зерно на сушку и хранение, однако летом 2020-го была обнаружена недостача больше 1 300 тонн пшеницы. Цена ее составляла 18 млн рублей. Сам он уверял, что его подставили партнеры по бизнесу. Суд тем не менее отправил его в колонию на пять лет. Срок наказания истек минувшим летом.
По словам Елены Ульяновой, следователи изъяли из их жилья в общежитии компьютер и ноутбук, которым пользовался их ребенок, а также бумаги, связанные с разбирательством с одной из волгоградских УК. При чем тут Дайлиденко, она не понимает.
«Мы честные люди, нам скрывать нечего. Живем в общежитии, достаточно скромно. А Алексею вменяют особо крупный размер. Виллу на Канарах мы что ли купили?» — недоумевает женщина.
Любящий муж, многодетный отец.
Сторонники Алексея Ульянова, знающие его как правозащитника и неравнодушного человека, возмущены: нашли, кого задержать — он исключительно порядочный человек. Так поступают с теми, кто открывает рот. В последнее время он занимался гуманитарной помощью для участников СВО.
Алексей Ульянов активно выступал против торговли алкоголем во дворах жилых домов, боролся со свалками, выступал за права пожилых людей.
Волгоградцам он известен и как примерный семьянин, многодетный отец, бесконечно любящий своих четверых дочек и красавицу-жену.
«Очень важно, когда рядом с тобой надежный человек, на которого можно рассчитывать и в горе, и в радости», — делился он с «АиФ» — Нижнее Поволжье.
Возможно, поэтому многие волгоградцы с недоверием относятся к выводам следствия.
«АиФ-Волгоград» продолжит следить за развитием событий.