Борца с коррупцией в Компартии Китая приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд пришел к выводу, что Ли Ган с 1998 по 2024 год пользовался служебным положением, брал взятки в обмен на различные разрешения и контракты для бизнеса, право на покупку земельных участков, продвижение по службе и др. В этот период он занимал разные должности, в том числе был заместителем главы провинции Сычуань и начальником организационного отдела в правительстве провинции Юньнань. В последние годы перед арестом он курировал борьбу с коррупцией в ЦК КПК. Расследование в отношении господина Ли началось в 2024 году. В апреле текущего года он был арестован.