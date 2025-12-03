В Уфе за час произошло три наезда на пешеходов, есть жертвы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о трех дорожных авариях с наездами на пешеходов, которые произошли в разных районах города в течение последнего часа. К сожалению, в авариях есть погибшие.
— Все детали и причины случившегося сейчас выясняют компетентные службы, — написал сити-менеджер.
Градоначальник обратился ко всем жителям с настоятельной просьбой быть предельно внимательными на улицах. Он попросил водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, особенно рядом с пешеходными переходами и во дворах. Пешеходам мэр посоветовал всегда лишний раз убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу, даже на «зебре», и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.
Мавлиев призвал горожан беречь себя и своих близких и проявлять особую осторожность в сложных погодных условиях.
