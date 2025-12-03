В Уфе за час произошло три наезда на пешеходов, есть жертвы

Градоначальник обратился ко всем жителям с настоятельной просьбой быть предельно внимательными на улицах. Он попросил водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим, особенно рядом с пешеходными переходами и во дворах. Пешеходам мэр посоветовал всегда лишний раз убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу, даже на «зебре», и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.