МВД рассказало, что делать, если мошенники взломали аккаунт на «Госуслугах»

«Защитить аккаунт на “Госуслугах” в будущем можно, включив двухфакторную аутентификацию, тогда при входе на ваш номер будет приходить СМС с кодом подтверждения. Также указать доверенный контакт в настройках безопасности. На этот номер отправят оповещение, если кто-то захочет сменить пароль», — отмечается в сообщении.