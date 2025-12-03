Ричмонд
В Воронеже разоблачили фейк о просящем топливо губернаторе

Дезинформаторы рассылают фальшивые видео по соцсетям.

Видео с губернатором Александром Гусевым, в котором он просит президента Республики Беларусь выделить Воронежской области дополнительные объемы топлива, рассылают по соцсетям.

В региональном правительстве назвали информацию недостоверной. И посоветовали доверять только официальным источникам.

— Александр Гусев не обращался к Александру Лукашенко, а видео является фальшивкой. Для создания дипфейка дезинформаторы взяли видеозапись выступления губернатора, в котором он поздравлял с Днем образования Федеральной службы войск национальной гвардии. Стоит обратить внимание на нелогичность самого заявления, которое содержится в фейке. Президент Республики Беларусь не принимает решения о выделении топлива российскому региону, — отметили в правительстве Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, утром 3 декабря в результате атаки беспилотников обломки сбитых дронов повредили объекты топливной инфраструктуры, но при этом резервуары не загорелись. Дефицита топлива в регионе нет.

