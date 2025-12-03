Девушка из Красноуфимска попала в колонию за спаивание школьниц

Свою вину девушка полностью признала, но это не помогло ей получить более мягкое наказание. Суд признал Халимову виновной в совершении преступления по части 1 и пункту «в» части 3 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Ее приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.