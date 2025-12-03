Девушка из Красноуфимска попала в колонию за спаивание школьниц

Суд установил, что 21-летняя подсудимая по фамилии Халимова регулярно угощала двух школьниц 16 и 14 лет алкоголем. Список напитков, которые им покупала девушка, начинался с пива и заканчивался водкой.
— Подсудимая использовала свой авторитет взрослого человека, между ней и девочками сложились доверительные отношения. Распитие происходило как в её доме, так и в автомобиле, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свою вину девушка полностью признала, но это не помогло ей получить более мягкое наказание. Суд признал Халимову виновной в совершении преступления по части 1 и пункту «в» части 3 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Ее приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.