В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж

Предварительно установлено, что 33-летний житель Гурьевска, выгуливавший собаку, поссорился с прохожим, сделавшим ему замечание из-за неубранных экскрементов пса. В ходе завязавшегося конфликта и легкой потасовки владелец животного схватил сумку, выпавшую у оппонента, и скрылся. В сумке находились деньги, документы и банковские карты. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже, но тот пытался оказать сопротивление при задержании, повредив форменное обмундирование и причинив телесные повреждения сотрудникам полиции.