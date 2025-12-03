В Калининграде не убравшего за собакой мужчину арестовали за грабеж

КАЛИНИНГРАД, 3 дек — РИА Новости. Житель Гурьевска под Калининградом, не убрав за собакой, стал фигурантом уголовного дела о грабеже и сопротивлении полиции, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, что 33-летний житель Гурьевска, выгуливавший собаку, поссорился с прохожим, сделавшим ему замечание из-за неубранных экскрементов пса. В ходе завязавшегося конфликта и легкой потасовки владелец животного схватил сумку, выпавшую у оппонента, и скрылся. В сумке находились деньги, документы и банковские карты. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в грабеже, но тот пытался оказать сопротивление при задержании, повредив форменное обмундирование и причинив телесные повреждения сотрудникам полиции.
«Подозреваемый был задержан при силовой поддержке Росгвардии. В отношении него следователем ОМВД России “Гурьевский” возбуждено уголовное дело по пункту “г” части 2 статьи 161 УК РФ “Грабеж”. СУ СК России по Калининградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ “Применение насилия в отношении представителя власти”… 33-летний грабитель из Гурьевска, оказавший сопротивление при задержании, заключен под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале областного УМВД.
Уточняется, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.