В Уфе под колесами авто погиб молодой мужчина

Вечером, около 18:00, на трассе Уфа — Оренбург в районе остановки «Мелькомбинат» произошла смертельная авария. По информации столичной ГАИ, 58-летний водитель «Хендай Туксон» сбил пешехода, который переходил дорогу вне установленного для этого места.
Известно, что мужчина 35−40 лет погиб на месте до прибытия медиков. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы. Все обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщал о трех наездах на пешеходов в разных районах города.
— За последний час в разных частях нашего города произошло три дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов. Есть погибшие. Все обстоятельства аварий выясняются соответствующими службами, — написал мэр.
