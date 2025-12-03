Ричмонд
В Калининграде пенсионерка подожгла кресло в своей квартире и чуть не спалила соседей

Женщина живёт в пятиэтажном доме.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пенсионерка подожгла кресло в своей квартире и едва не спалила соседей. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, ЧП прокомментировали в региональном МЧС.

Пожар произошёл в среду, 3 декабря, около 15:00 в переулке Партизанском. Женщина живёт в комнате малосемейного общежития площадью 15 м². Пожарных вызвали обеспокоенные соседи. Предположительно, у хозяйки психические отклонения.

«На место выехали девять человек личного состава и две единицы техники. Возгорание потушили подручными средствами. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.