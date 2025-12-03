Более тысячи жителей СНГ и Европы стали жертвами 17-летнего хакера из Бреста

Фишинговый интернет-ресурс вводил пользователей в заблуждение и обеспечивал запуск вируса на их устройствах. Благодаря этому молодой человек получал доступ к компьютерным системам пользователей и копировал конфиденциальную информацию, включая сведения о криптовалютных кошельках, реквизитах банковских карт, учетных и персональных данных.