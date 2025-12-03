Более тысячи жителей СНГ и Европы стали жертвами 17-летнего хакера из Бреста

17-летний брестчанин был задержан сотрудниками по противодействию киберпреступности Брестской области за использование программы, которая обеспечивала незаконный доступ к персональным данным и реквизитам банковских карт.
«Установлено, что несовершеннолетний, действуя умышленно, распространял вредоносную программу с использованием фишингового сервиса, стилизованного под сервис бронирования жилья», — прокомментировал детали дела заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома Олег Колтуневич.
Фишинговый интернет-ресурс вводил пользователей в заблуждение и обеспечивал запуск вируса на их устройствах. Благодаря этому молодой человек получал доступ к компьютерным системам пользователей и копировал конфиденциальную информацию, включая сведения о криптовалютных кошельках, реквизитах банковских карт, учетных и персональных данных.
Полученные сведения брестский хаккер продавал в теневом сегменте интернета, отметил Колтуневич. Согласно данным предварительного следствия, жертвами его действий стали более тысячи жителей стран СНГ и Европы. Точное количество жертв еще предстоит установить.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают проверку, чтобы установить все эпизоды преступной деятельности брестчанина, а также людей, которые пострадали от действий несовершеннолетнего хакера.