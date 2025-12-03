Ричмонд
Более тысячи жителей СНГ и Европы стали жертвами 17-летнего хакера из Бреста

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Учащийся одного из брестских колледжей стал фигурантом уголовного дела за использование и распространение вредоносного программного обеспечения, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

17-летний брестчанин был задержан сотрудниками по противодействию киберпреступности Брестской области за использование программы, которая обеспечивала незаконный доступ к персональным данным и реквизитам банковских карт.

«Установлено, что несовершеннолетний, действуя умышленно, распространял вредоносную программу с использованием фишингового сервиса, стилизованного под сервис бронирования жилья», — прокомментировал детали дела заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома Олег Колтуневич.

Фишинговый интернет-ресурс вводил пользователей в заблуждение и обеспечивал запуск вируса на их устройствах. Благодаря этому молодой человек получал доступ к компьютерным системам пользователей и копировал конфиденциальную информацию, включая сведения о криптовалютных кошельках, реквизитах банковских карт, учетных и персональных данных.

Полученные сведения брестский хаккер продавал в теневом сегменте интернета, отметил Колтуневич. Согласно данным предварительного следствия, жертвами его действий стали более тысячи жителей стран СНГ и Европы. Точное количество жертв еще предстоит установить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают проверку, чтобы установить все эпизоды преступной деятельности брестчанина, а также людей, которые пострадали от действий несовершеннолетнего хакера.