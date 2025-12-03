Воронежский суд ужесточил до десяти лет приговор американцу Роберту Гилману

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американец, которого сняли с поезда за пьяный дебош, ударил представителя УМВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в ИК № 2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Позже срок увеличили на год.