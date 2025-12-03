Жители Башкирии смогут наблюдать завершающее суперлуние 4 декабря

В ночь с 4 на 5 декабря жители Башкирии смогут наблюдать последнее в этом году суперлуние — явление, когда полная Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. В этот раз спутник нашей планеты будет казаться на 15% крупнее и светить на 7% ярче, чем во время обычного полнолуния.
Как сообщили в Уфимском планетарии, точка максимального сближения Луны с Землей (перигей) будет достигнута 4 декабря в 16:07 по местному времени. Непосредственно полнолуние наступит уже 5 декабря в 04:15. Специалисты отмечают, что визуально увеличение лунного диска будет не слишком сильным, чтобы его заметил невооруженный глаз.
Это событие станет третьим и завершающим суперлунием в 2025 году — предыдущие можно было наблюдать в октябре и ноябре. Также в текущем году жители региона дважды видели так называемую «кровавую» Луну во время лунных затмений.
