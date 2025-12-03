В Волгограде подросток жестоко убил пенсионерку и поджег ее дом из-за обиды

В Волгограде произошло жуткое преступление. В рабочем поселке Гумрак подросток жестоко расправился со своей пожилой соседкой. Как сообщает следствие, трагедия случилась в начале декабря. Молодой человек проник в дом пенсионерки, с которой у него давно были натянутые отношения. Женщина часто делала ему замечания по поводу его поведения, что и стало причиной конфликта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.