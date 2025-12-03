Ричмонд
В Волгограде подросток жестоко убил пенсионерку и поджег ее дом из-за обиды

По версии следствия, парень отомстил пожилой соседке за критические замечания в свой адрес.

В Волгограде произошло жуткое преступление. В рабочем поселке Гумрак подросток жестоко расправился со своей пожилой соседкой. Как сообщает следствие, трагедия случилась в начале декабря. Молодой человек проник в дом пенсионерки, с которой у него давно были натянутые отношения. Женщина часто делала ему замечания по поводу его поведения, что и стало причиной конфликта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Из-за давней неприязни парень набросился на соседку и жестоко избил ее. Когда женщина потеряла сознание, он украл ценные вещи, принадлежавшие ей и ее семье. Чтобы скрыть следы преступления, подросток поджег дом и скрылся. К сожалению, пенсионерка скончалась на месте от полученных травм и отравления угарным газом.

Правоохранительные органы сработали оперативно — подозреваемого задержали уже на следующий день. Дзержинский районный суд Волгограда принял решение заключить его под стражу на два месяца. Решение суда еще не вступило в законную силу.