В Волгограде подросток жестоко убил пенсионерку и поджег ее дом из-за обиды

В Волгограде произошло жуткое преступление. В рабочем поселке Гумрак подросток жестоко расправился со своей пожилой соседкой. Как сообщает следствие, трагедия случилась в начале декабря. Молодой человек проник в дом пенсионерки, с которой у него давно были натянутые отношения. Женщина часто делала ему замечания по поводу его поведения, что и стало причиной конфликта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Из-за давней неприязни парень набросился на соседку и жестоко избил ее. Когда женщина потеряла сознание, он украл ценные вещи, принадлежавшие ей и ее семье. Чтобы скрыть следы преступления, подросток поджег дом и скрылся. К сожалению, пенсионерка скончалась на месте от полученных травм и отравления угарным газом.
Правоохранительные органы сработали оперативно — подозреваемого задержали уже на следующий день. Дзержинский районный суд Волгограда принял решение заключить его под стражу на два месяца. Решение суда еще не вступило в законную силу.