Выбросил в окно: в Башкирии сын жестоко расправился со своей матерью

По версии следствия, вечером 30 ноября между пьяным мужчиной и его подвыпившей 60-летней матерью вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта, как полагают следователи, обвиняемый вытолкнул женщину из окна ее комнаты, расположенной на шестом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.