Выбросил в окно: в Башкирии сын жестоко расправился со своей матерью

В Стерлитамаке трагически погибла пенсионерка. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, следствие предъявило обвинение ее 39-летнему сыну. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.
По версии следствия, вечером 30 ноября между пьяным мужчиной и его подвыпившей 60-летней матерью вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта, как полагают следователи, обвиняемый вытолкнул женщину из окна ее комнаты, расположенной на шестом этаже. От полученных травм она скончалась на месте.
Сначала мужчина вызвал скорую и отрицал свою причастность, утверждая, что мать упала случайно. Однако следователи совместно с оперативниками провели ряд мероприятий: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и родственников, изучили записи с камер видеонаблюдения. Собранные доказательства опровергли версию обвиняемого и подтвердили, что именно он совершил преступление.
Под давлением неопровержимых улик мужчина в итоге признал свою вину.
В настоящее время следствие продолжает работу, устанавливая все детали произошедшего и собирая доказательную базу.
