Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета Белгородской области с помощью беспилотников. В результате ударов пострадали местная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину. Женщина получила баротравму и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение. В селе Грузское Борисовского района при детонации беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину госпитализировали в Белгород с баротравмой.
Основной удар пришелся на Грайворонский округ. В самом райцентре после двух атак повреждены частный дом, автомобиль и коммерческое здание, где выбиты окна и поврежден вход.
В селе Глотово осколками посекло фасады и заборы трех домов, выбиты стекла. В Мощеном беспилотник взорвался рядом с жилым домом — взрывной волной в здании выбило окна.