Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три муниципалитета Белгородской области попали под удар дронов ВСУ. В Шебекинском округе при атаке на автомобиль пострадала женщина, а в Борисовском районе ранен боец подразделения «Орлан». Разрушения зафиксированы в Грайвороне и окрестных селах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета Белгородской области с помощью беспилотников. В результате ударов пострадали местная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину. Женщина получила баротравму и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение. В селе Грузское Борисовского района при детонации беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину госпитализировали в Белгород с баротравмой.

Основной удар пришелся на Грайворонский округ. В самом райцентре после двух атак повреждены частный дом, автомобиль и коммерческое здание, где выбиты окна и поврежден вход.

В селе Глотово осколками посекло фасады и заборы трех домов, выбиты стекла. В Мощеном беспилотник взорвался рядом с жилым домом — взрывной волной в здании выбило окна.