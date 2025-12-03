Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три муниципалитета Белгородской области попали под удар дронов ВСУ. В Шебекинском округе при атаке на автомобиль пострадала женщина, а в Борисовском районе ранен боец подразделения «Орлан». Разрушения зафиксированы в Грайвороне и окрестных селах.