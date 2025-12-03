Суд продлил срок задержания нижегородского вице-мэра Сергея Егорова на 72 часа

Обвинение ему пока не предъявлено. Адвокаты не стали возражать против продления срока задержания.
Следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под домашний арест. Рассмотрение этого ходатайства отложили до 5 декабря.
Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Егорова задержали 2 декабря. У него дома и в мэрии Нижнего Новгорода провели обыски. По версии следствия, с февраля по август 2025 года чиновник получил взятку за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города.