Суд продлил срок задержания нижегородского вице-мэра Сергея Егорова на 72 часа

Как писал «Ъ-Приволжье», Сергея Егорова задержали 2 декабря. У него дома и в мэрии Нижнего Новгорода провели обыски. По версии следствия, с февраля по август 2025 года чиновник получил взятку за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города.