Спасатели вытащили из реки Белой двух тонувших подростков в Уфе

В Уфе вечером, около шести часов, в службу спасения города поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщили, что в реке Белая напротив бассейна «Юность» находятся в воде два человека.
Спасатели Управления гражданской защиты незамедлительно выдвинулись к месту происшествия на катере и обнаружили в воде подростков. Спасателям удалось быстро поднять из холодной воды девушку 2007 года рождения и юношу 2008 года рождения.
— Оба подростка получили переохлаждение. После оказания первой помощи на месте их передали медикам для обследования и дальнейшего лечения в стационаре, — пояснили в УГЗ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.