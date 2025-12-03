Ричмонд
Спасатели вытащили из реки Белой двух тонувших подростков в Уфе

В Уфе предотвратили гибель подростков на реке Белой возле бассейна «Юность».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вечером, около шести часов, в службу спасения города поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщили, что в реке Белая напротив бассейна «Юность» находятся в воде два человека.

Спасатели Управления гражданской защиты незамедлительно выдвинулись к месту происшествия на катере и обнаружили в воде подростков. Спасателям удалось быстро поднять из холодной воды девушку 2007 года рождения и юношу 2008 года рождения.

— Оба подростка получили переохлаждение. После оказания первой помощи на месте их передали медикам для обследования и дальнейшего лечения в стационаре, — пояснили в УГЗ.

