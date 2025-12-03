Директору ГКЗ «Башкортостан» продлили меру пресечения по делу о растрате

Советский районный суд Уфы продлил на три месяца домашний арест народному артисту РБ, директору концертного зала «Башкортостан» Вильдану Яруллину. Эта мера будет действовать до 6 марта 2026 года.
Напомним, Яруллина задержали в конце мая. В сентябре его перевели из СИЗО под домашний арест. Он обвиняется в присвоении или растрате. По этому же уголовному делу в середине августа задержали и поместили под стражу директора автономной некоммерческой организации «Дирекция культурных программ РБ» Гульнару Юрину. В октябре ее этапировали в следственный изолятор в Челябинской области. Срок ее ареста истекает 6 декабря, а вопрос о дальнейшей мере пресечения уфимский суд рассмотрит 5 декабря.
По версии следствия, с января по декабрь 2022 года Яруллин незаконно начислял сотрудникам концертного зала завышенные премии, а затем требовал у них вернуть часть денег. Таким образом он, как считают следователи, получил не менее 200 тысяч рублей.
Кроме того, осенью 2023 года Яруллин, по данным следствия, без проведения конкурса заключил контракт с Гульнарой Юриной на 33,5 миллиона рублей для подготовки площадки к конкурсу «Время героев» в Уфе. Подрядчица, согласно обвинению, предоставила фиктивные документы о выполненных работах по искусственно завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценивается почти в 10 миллионов рублей.
