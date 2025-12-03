Директору ГКЗ «Башкортостан» продлили меру пресечения по делу о растрате

Напомним, Яруллина задержали в конце мая. В сентябре его перевели из СИЗО под домашний арест. Он обвиняется в присвоении или растрате. По этому же уголовному делу в середине августа задержали и поместили под стражу директора автономной некоммерческой организации «Дирекция культурных программ РБ» Гульнару Юрину. В октябре ее этапировали в следственный изолятор в Челябинской области. Срок ее ареста истекает 6 декабря, а вопрос о дальнейшей мере пресечения уфимский суд рассмотрит 5 декабря.