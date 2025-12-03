В Германии полиция оцепила центр Мёнхенгладбаха из-за угрозы взрыва

Первый сигнал о происшествии поступил в силовые структуры около 13:00 по местному времени (15:00 мск). В опасной зоне провели срочную эвакуацию офисов и жилых домов. Издание Rheinische Post приводит слова 86-летней посетительницы банка, которая назвала происходящее на месте «полным хаосом». Сейчас полицейские оттесняют зевак от оцепления и просят обходить район стороной.