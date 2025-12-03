В Германии полиция оцепила центр Мёнхенгладбаха из-за угрозы взрыва

Полиция Германии проводит масштабную спецоперацию в центре города Менхенгладбах (земля Северный Рейн-Вестфалия). Правоохранители полностью перекрыли центральную площадь и эвакуировали людей из банков и офисов из-за «ситуации с угрозой». Об этом сообщают Rheinische Post и ТАСС.
Периметр площади Бисмаркплац и часть улицы Бисмаркштрассе полностью оцеплен усиленными нарядами полиции. Официальный представитель ведомства назвала причиной действий «ситуацию с угрозой» (Bedrohungslage), однако среди очевидцев распространяется информация о заложенной бомбе.
Первый сигнал о происшествии поступил в силовые структуры около 13:00 по местному времени (15:00 мск). В опасной зоне провели срочную эвакуацию офисов и жилых домов. Издание Rheinische Post приводит слова 86-летней посетительницы банка, которая назвала происходящее на месте «полным хаосом». Сейчас полицейские оттесняют зевак от оцепления и просят обходить район стороной.
Из-за перекрытия улиц возник серьезный транспортный коллапс. Движение автобусов остановлено, автомобилисты вынуждены искать пути объезда.