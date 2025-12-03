Ричмонд
Спасенная из Белой 18-летняя девушка из Уфы находится в реанимации

Стало известно состояние подростков, спасенных из реки Белой.

Источник: Комсомольская правда

Состояние двух подростков, которых спасли из реки Белая в Уфе, находится на личном контроле у министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина.

Как сообщил глава ведомства, 17-летний юноша доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сейчас он проходит необходимые обследования. А 18-летняя девушка находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи.

Кроме того, для оказания психологической помощи пациентам в медицинские учреждения выехал специалист из Республиканского психотерапевтического центра.

