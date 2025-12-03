Еще один дрон нашли в Молдове: Житель села властям о своей находке не сообщил, а привез его домой — в хозяйстве пригодится

Ещё один дрон типа Гербера обнаружили в Сынжерейском районе. Его снимки опубликовал мэр села Пепены Олег Черней.
Дрон нашел местный житель еще в субботу, 29 ноября, и забрал его в домой прицепе мотоблока. Мол, в хозяйстве пригодится. Властям о совей находке решил не сообщать.
Полиция призывает граждан не трогать и не пытаться перевозить упавшие беспилотники или аналогичные предметы, а также соблюдать дистанцию и немедленно сообщать по номеру 112.
Напомним, что на прошлой неделе дрон аккуратно приземлился на крышу дома в Нижних кукурештах Флорештского района, не повредив шифер.
