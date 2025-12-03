Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один дрон нашли в Молдове: Житель села властям о своей находке не сообщил, а привез его домой — в хозяйстве пригодится

Полиция призывает граждан не трогать и не пытаться перевозить упавшие беспилотники или аналогичные предметы, а также соблюдать дистанцию и немедленно сообщать по номеру 112.

Источник: Комсомольская правда

Ещё один дрон типа Гербера обнаружили в Сынжерейском районе. Его снимки опубликовал мэр села Пепены Олег Черней.

Дрон нашел местный житель еще в субботу, 29 ноября, и забрал его в домой прицепе мотоблока. Мол, в хозяйстве пригодится. Властям о совей находке решил не сообщать.

Полиция призывает граждан не трогать и не пытаться перевозить упавшие беспилотники или аналогичные предметы, а также соблюдать дистанцию и немедленно сообщать по номеру 112.

Напомним, что на прошлой неделе дрон аккуратно приземлился на крышу дома в Нижних кукурештах Флорештского района, не повредив шифер.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.

Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).

Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.

Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).

Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).