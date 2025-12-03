Суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова, который вел дело Миндича

Суд на Украине освободил из-под ареста детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который занимался делом о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Суд освободил Руслана Магамедрасулова», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Напомним, в июле украинские СМИ сообщили, что сотрудники СБУ провели обыски у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По данным журналистов, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди них оказались Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов, которых обвинили в госизмене и сотрудничестве с Россией. Сообщалось, что Магамедрасулов занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, куда часто приходил Зеленский.
Отметим, НАБУ и САП сообщили об обысках в рамках масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. Миндич является обвиняемым по этому делу. Известно, что предприниматель, которого называют «кошельком» Зеленского, сбежал в Польшу за четыре с половиной часа до того, как силовики пришли с обысками в его квартиру. Украинский суд заочно заключил Миндича под стражу.