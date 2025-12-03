Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитатель детского сада семь лет насиловал детей и снимал это на видео

Британского воспитателя обвиняют в серии изнасилований детей в лондонском детском саду.

Британского воспитателя обвиняют в серии изнасилований детей в лондонском детском саду. Как сообщает газета Metro, он снимал преступления на видео и хранил записи дома.

45-летний Винсент Чан проработал в дошкольном учреждении более семи лет. Проверку начали после жалобы коллеги, заподозрившей его в жестоком обращении с воспитанниками.

Во время обыска в квартире мужчины полиция обнаружила архив фото и видео, на которых он совершал насилие над детьми.

Подозреваемому предъявлены обвинения в пяти эпизодах изнасилований и изготовлении непристойных изображений несовершеннолетних. Детский сад после инцидента закрыли, расследование продолжается.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.