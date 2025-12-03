Воспитатель детского сада семь лет насиловал детей и снимал это на видео

Британского воспитателя обвиняют в серии изнасилований детей в лондонском детском саду. Как сообщает газета Metro, он снимал преступления на видео и хранил записи дома.
45-летний Винсент Чан проработал в дошкольном учреждении более семи лет. Проверку начали после жалобы коллеги, заподозрившей его в жестоком обращении с воспитанниками.
Во время обыска в квартире мужчины полиция обнаружила архив фото и видео, на которых он совершал насилие над детьми.
Подозреваемому предъявлены обвинения в пяти эпизодах изнасилований и изготовлении непристойных изображений несовершеннолетних. Детский сад после инцидента закрыли, расследование продолжается.
