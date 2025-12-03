ФАС возбудила дело о картельном сговоре на рынке вывоза мусора в Башкирии

Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении семи компаний, работающих в сфере обращения с отходами в Башкирии. В списке фигурируют ООО «Южная Транспортная Компания», «Альянс Групп», «Чистый город+», «СпецАвтоХозяйство», «Транслогистик», «Экотранс» и «Экоцентр».
Специалисты ведомства подозревают эти организации в координации действий, направленной на недопущение реального снижения стоимости услуг при проведении конкурсов на транспортировку твердых коммунальных отходов.
Признаки возможного сговора были выявлены с помощью специальной государственной информационной системы «Антикартель». По предварительным данным ФАС, общая сумма начальной стоимости контрактов, при заключении которых могли действовать негласные договоренности, достигает 1,8 миллиарда рублей.
