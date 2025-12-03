Шокирующий случай: В Молдове пьяный мужчина, угрожая пистолетом, напал на медиков скорой помощи, приехавшим на вызов к его супруге

Инцидент случился утром 2 декабря. Диспетчерская служба приняла звонок в 09:24: помощь требовалась 47-летней женщине, которая потеряла сознание. Экипаж скорой помощи прибыл на место всего через четыре минуты. В помещении медики обнаружили трех человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В то время как врачи начали осмотр пациентки, ее супруг, мужчина в возрасте около 50 лет, проявил агрессию. Он достал из кармана пистолет и начал угрожать медицинскому персоналу.