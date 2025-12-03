Шокирующий случай: В Молдове пьяный мужчина, угрожая пистолетом, напал на медиков скорой помощи, приехавшим на вызов к его супруге

Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP) сообщил о серьезном инциденте, произошедшем в Унгенах. Бригада врачей, прибывшая на экстренный вызов к пациентке, подверглась вооруженной угрозе.
Инцидент случился утром 2 декабря. Диспетчерская служба приняла звонок в 09:24: помощь требовалась 47-летней женщине, которая потеряла сознание. Экипаж скорой помощи прибыл на место всего через четыре минуты. В помещении медики обнаружили трех человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В то время как врачи начали осмотр пациентки, ее супруг, мужчина в возрасте около 50 лет, проявил агрессию. Он достал из кармана пистолет и начал угрожать медицинскому персоналу.
Несмотря на ситуацию повышенного риска и психологическое давление, бригада скорой помощи продолжила выполнение своих обязанностей. Врачам удалось оказать женщине необходимую первую помощь, после чего они благополучно транспортировали ее в больницу для специализированного лечения. На место происшествия была вызвана полиция, сотрудники которой теперь устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос о привлечении агрессора к ответственности.
Представители CNAMUP выступили с официальным заявлением, в котором категорически осудили действия нападавшего. В ведомстве подчеркнули, что подобные акты агрессии ставят под угрозу не только жизни врачей, но и пациентов, нуждающихся в помощи.
Согласно официальной статистике, количество нападений на врачей в Молдове продолжает расти. Только за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 195 случаев агрессии в отношении бригад скорой помощи. Из них 169 случаев касались вербальных оскорблений и угроз, а в 26 случаях против медиков была применена физическая сила.
