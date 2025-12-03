Польша заявила об упразднении совета «Россия — НАТО»

«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет “Россия — НАТО”. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», — заявил Сикорский журналистам после окончания заседания. Его слова передает РИА «Новости».