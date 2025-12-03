Польша заявила об упразднении совета «Россия — НАТО»

В Польше сообщили о создании «европейской безопасности» против России.
«Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет “Россия — НАТО”. Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом», — заявил Сикорский журналистам после окончания заседания. Его слова передает РИА «Новости».
По словам министра, таким образом началось институциональное оформление разрыва диалога с Россией. Глава МИД Польши отметил создание «европейской безопасности против России». «Это была институция, создаваемая во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией. Эти времена прошли», — добавил он, комментируя решение союзников.
Совет Россия-НАТО был создан 28 мая 2002 года в Риме как площадка для консультаций России и стран Североатлантического альянса. Формат «29+1» предусматривал участие сторон на равных правах. В рамках совета обсуждали вопросы безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и предотвращения военных инцидентов.
После 2014 года НАТО приостановил практическое сотрудничество с Россией, оставив только политический диалог. Заседания СРН проводились нерегулярно, а в последние годы его работа фактически была остановлена.