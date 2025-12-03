СК возбудит уголовные дела против пяти судей из Ростова-на-Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовных дел против пяти бывших судей из Ростова-на-Дону. Информация об этом размещена на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Внеочередное заседание для рассмотрения представлений главы СКР назначено на понедельник, 8 декабря. В повестке значится восемь вопросов, пять из которых касаются прошений Бастрыкина.
Первым в списке фигурирует бывший судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Артур Маслов. Его подозревают в получении взяток и вынесении заведомо неправосудных решений.
Также уголовное преследование может быть инициировано в отношении Елены Коблевой, Олега Батальщикова, Эльмиры Пономаревой и Наталии Цмакаловой. В большинстве случаев основанием для возбуждения дел являются коррупционные эпизоды.
Читайте также: «Судью Верховного суда со скандалом сняли с должности».