В Ташкенте рядом с надземной линией метро сгорел автомобиль

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Сегодня в социальных сетях появились видео с места происшествия — в столице, в Сергелийском районе, загорелся легковой автомобиль. Возгорание произошло рядом с надземной линией метро, что вызвало тревогу среди прохожих и пассажиров.

Источник: Vaib.Uz

По словам очевидцев, машина внезапно загорелась прямо на ходу. На опубликованных кадрах видно, как пламя стремительно охватывает автомобиль, а густой черный дым поднимается в небо.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сигнал о пожаре поступил 3 декабря в 15:29. Инцидент произошел на улице Дадаходжаева в Сергелийском районе. Спасатели прибыли на место происшествия уже через пять минут — в 15:34, а сам пожар был полностью ликвидирован к 15:40.

Судя по видео, автомобиль практически полностью выгорел. О пострадавших и причинах возгорания в МЧС не сообщили.