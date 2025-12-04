В Ташкенте рядом с надземной линией метро сгорел автомобиль

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сигнал о пожаре поступил 3 декабря в 15:29. Инцидент произошел на улице Дадаходжаева в Сергелийском районе. Спасатели прибыли на место происшествия уже через пять минут — в 15:34, а сам пожар был полностью ликвидирован к 15:40.