Тут вам не Молдова: Наш соотечественник задержан в Италии за попытку откупиться от полиции за 2000 евро

Мужчина из Республики Молдова, 50 лет, был арестован в Мирандоле, Италия, после того как попытался подкупить полицейских. Он предложил взятку в размере 2 000 евро, чтобы избежать последствий за кражу дизельного топлива на предприятии, где он работал. Инцидент произошёл в пятницу, 28 октября 2025 года.