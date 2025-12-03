Тут вам не Молдова: Наш соотечественник задержан в Италии за попытку откупиться от полиции за 2000 евро

Мужчина из Республики Молдова, 50 лет, был арестован в Мирандоле, Италия, после того как попытался подкупить полицейских. Он предложил взятку в размере 2 000 евро, чтобы избежать последствий за кражу дизельного топлива на предприятии, где он работал. Инцидент произошёл в пятницу, 28 октября 2025 года.
«Две тысячи евро, если закроете глаза» — так в основном звучало его настойчивое предложение сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Rotalianul.com.
По данным итальянской прессы, патруль заметил водителя, чей стиль вождения вызывал подозрения: каждый раз при виде полицейской машины он резко менял направление движения. Остановленный для проверки, мужчина был обнаружен с пятью канистрами дизельного топлива в багажнике, всего около 110 литров.
Несмотря на категорический отказ полицейских и предупреждение о том, что попытка подкупа является серьёзным преступлением, водитель продолжал настаивать и повторял своё предложение. В результате он был задержан с поличным за подкуп сотрудников полиции и дополнительно обвинён в квалифицированной краже.
