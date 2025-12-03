Раскрыты жуткие подробности нашумевшего «бракосочетания с трупом» в Индии

Появились новые подробности «бракосочетания с трупом» в индийском штате Махараштра. 21-летняя невеста обвинила полицию в причастности к гибели своего жениха, пишет Times of India.
По данным СМИ, девушка, которая на днях «вышла замуж» за тело убитого ее семьей 20-летнего возлюбленного, обвинила сотрудников полиции в подстрекательстве.
Как оказалось, в день убийства младший брат насильно отвез ее в местный полицейский участок и потребовал подать заведомо ложную жалобу на жениха. Когда она отказалась, один из офицеров сказал брату: «Можешь пойти и просто убить его, прежде чем снова прийти к нам».
Убийство произошло вечером 27 ноября. Жених стоял со знакомыми в старом районе города, когда к нему подошел один из братьев невесты — по данным СМИ, не тот, который возил ее в участок. Сначала брат выстрелил — пуля пробила грудь молодого человека. Затем злоумышленник ударил его плиткой по голове.
На следующий день на похоронах безутешная невеста устроила символическую церемонию и заявила, что будет жить в доме погибшего парня как его жена. Видео с этой церемонии разошлось по соцсетям. Подобное «прощание с любимым» она назвала попыткой сделать свою любовь бессмертной.
Тем временем полиция арестовала её отца и двух братьев — по факту убийства, незаконного хранения оружия и возбуждения межкастовой розни. Девушка говорит, что мотивом расправы стали межкастовая ненависть и подстрекательство полиции. Расследование дела продолжается.