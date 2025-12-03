Раскрыты жуткие подробности нашумевшего «бракосочетания с трупом» в Индии

Как оказалось, в день убийства младший брат насильно отвез ее в местный полицейский участок и потребовал подать заведомо ложную жалобу на жениха. Когда она отказалась, один из офицеров сказал брату: «Можешь пойти и просто убить его, прежде чем снова прийти к нам».