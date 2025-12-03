Суд в России добавил срок экс-морпеху США за нападение на сотрудников ФСИН

Приговор был вынесен по событиям, произошедшим весной 2025 года. 5 мая Гилман напал на сотрудника УФСИН, пытаясь избежать этапирования в исправительную колонию из-за более комфортных условий содержания в СИЗО. Он надеялся, что это приведет к его оставлению в изоляторе. Однако на следующий день его все-таки перевели в исправительную колонию № 8 в Россоши. Вновь оказавшись в колонии, Гилман снова напал на сотрудника ФСИН, пытаясь вернуть себя в СИЗО в Воронеже.