Суд в России добавил срок экс-морпеху США за нападение на сотрудников ФСИН

Центральный районный суд Воронежа приговорил бывшего морпеха США Роберта Гилмана к дополнительным двум годам строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщили РИА Новости сообщил адвокат Ирина Бражникова.
Ему добавили два года к ранее назначенным восьми годам, в результате срок составил 10 лет строгого режима.
В данный момент в Центральном районном суде продолжается рассмотрение еще одного уголовного дела против Гилмана по аналогичным обвинениям. Как уточнили в пресс-службе суда, следующее заседание назначено на 25 декабря 2025 года.
Приговор был вынесен по событиям, произошедшим весной 2025 года. 5 мая Гилман напал на сотрудника УФСИН, пытаясь избежать этапирования в исправительную колонию из-за более комфортных условий содержания в СИЗО. Он надеялся, что это приведет к его оставлению в изоляторе. Однако на следующий день его все-таки перевели в исправительную колонию № 8 в Россоши. Вновь оказавшись в колонии, Гилман снова напал на сотрудника ФСИН, пытаясь вернуть себя в СИЗО в Воронеже.