На МКАД столкнулись две легковушки: пострадал девятилетний ребенок

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись две легковушки, в результате аварии девятилетний ребенок госпитализирован. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 17.00 18-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, в районе 5-го км, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение автомобилем Skoda. 9-летний пассажир автомобиля Skoda доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. В настоящий момент движение на этом участке восстановлено.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия. -0-