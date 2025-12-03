На МКАД столкнулись две легковушки: пострадал девятилетний ребенок

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись две легковушки, в результате аварии девятилетний ребенок госпитализирован. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 17.00 18-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по внутреннему кольцу МКАД, в районе 5-го км, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение автомобилем Skoda. 9-летний пассажир автомобиля Skoda доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. В настоящий момент движение на этом участке восстановлено.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки, а также не отвлекаться во время управления автомобилем на второстепенные действия. -0-