Подросток жестоко убил пожилую соседку из-за постоянных замечаний в Волгограде

В Волгограде задержали подростка по подозрению в жестоком убийстве пожилой соседки и поджоге её дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Тело женщины нашли в понедельник при тушении пожара в частном доме. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате множественных травм. На теле пенсионерки обнаружили повреждения головы, груди, живота и переломы.
Подозреваемым оказался 17-летний житель города. По версии следствия, между ним и соседкой давно существовал конфликт из-за её замечаний по поводу его асоциального поведения.
В день преступления подросток проник в дом и жестоко избил пенсионерку. Когда она потеряла сознание, изверг забрал ноутбук, телефоны и акустическую колонку, а после поджег дом.
