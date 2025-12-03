Ричмонд
Подросток жестоко убил пожилую соседку из-за постоянных замечаний в Волгограде

В Волгограде задержали подростка по подозрению в жестоком убийстве пожилой соседки и поджоге её дома.

В Волгограде задержали подростка по подозрению в жестоком убийстве пожилой соседки и поджоге её дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Тело женщины нашли в понедельник при тушении пожара в частном доме. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате множественных травм. На теле пенсионерки обнаружили повреждения головы, груди, живота и переломы.

Подозреваемым оказался 17-летний житель города. По версии следствия, между ним и соседкой давно существовал конфликт из-за её замечаний по поводу его асоциального поведения.

В день преступления подросток проник в дом и жестоко избил пенсионерку. Когда она потеряла сознание, изверг забрал ноутбук, телефоны и акустическую колонку, а после поджег дом.

