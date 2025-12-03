Прокуратура проверит сообщения о тараканах в котлетах в приморской школе

В ноябре этого года в бурятской школе ученики нашли таракана в обеде из столовой. Инцидент произошел в селе Гурульба, и один из учащихся снял насекомое в своей тарелке на камеру. При этом в результате проверки сотрудники управления образования не выявили насекомых в пищеблоке школы.