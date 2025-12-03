Прокуратура проверит сообщения о тараканах в котлетах в приморской школе

Прокуратура проводит проверку качества питания в школе № 11 во Владивостоке. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Приморского края.
Ранее в социальных сетях распространились фотографии с тараканами в котлетах, которые подавали в школьной столовой во Владивостоке.
— Прокуратура Ленинского района города Владивостока с привлечением специалистов Роспотребнадзора даст оценку соблюдения образовательным учреждением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе отметили, что особое внимание будет уделено соответствию фактического питания утвержденному меню, качеству продуктов и блюд, а также условиям их приготовления и хранения.
В ноябре этого года в бурятской школе ученики нашли таракана в обеде из столовой. Инцидент произошел в селе Гурульба, и один из учащихся снял насекомое в своей тарелке на камеру. При этом в результате проверки сотрудники управления образования не выявили насекомых в пищеблоке школы.
В сентябре также произошел похожий инцидент в Санкт-Петербурге. Ученики школы № 98 на Гражданском проспекте пожаловались на целые полчища тараканов, первые проблемы с которыми появились еще более года назад. Насекомых находят в классах, столовой, туалетах, гардеробной, а также в еде и туалетном мыле.