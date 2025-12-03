В Ноябрьске сгорел дачный дом

«В 18:17 3 декабря в Ноябрьске, СНТ “Мечта”, проезд № 30, участок № 29, открытое горение и сильное задымление дачного дома. В результате пожара повреждены конструкции дачного дома, а также имущество, расположенное в нем, на общей площади 40 квадратных метров», — сообщается в официальной группе службы во «ВКонтакте».