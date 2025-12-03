Россиянин попытался заживо сжечь бывшую жену и детей и получил 11 лет колонии

Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, пяти, шести и семи лет не смогла сразу выбраться из горящего дома, поскольку входная дверь была подперта с уличной стороны. Пострадавшим удалось спастись через окно. В результате происшествия женщина и ее дети получили множественные ожоги и порезы.