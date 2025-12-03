Россиянин попытался заживо сжечь бывшую жену и детей и получил 11 лет колонии

Балаганский районный суд вынес приговор жителю Иркутской области по уголовному делу о покушении на женщину и четверых детей. Обвиняемый поджег дом, в котором находилась его бывшая жена, и скрылся. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд установил, что злоумышленник приехал к 36-летней бывшей супруге домой, где в ходе конфликта облил пол в одной из комнат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся с места происшествия.
Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, пяти, шести и семи лет не смогла сразу выбраться из горящего дома, поскольку входная дверь была подперта с уличной стороны. Пострадавшим удалось спастись через окно. В результате происшествия женщина и ее дети получили множественные ожоги и порезы.
— В дальнейшем мужчина был задержан сотрудниками полиции и помещен судом под стражу. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, — говорится в Telegram-канале ведомства.
