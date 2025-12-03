Ричмонд
«Можно тебя за жопу потрогать»: извращенец напугал маленькую девочку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек приставал к школьнице у подъезда многоквартирного дома. Инцидент произошел в дневное время и попал на камеру домофона.

Произошедшее шокировало общественность.

«На кадрах видно, как подросток со спортивной сумкой подходит к девочке, которая открывает дверь. Извращенец совершает в отношении ребенка непристойные действия — он встал сзади и стал тереться о портфель. А потом имитировал движения полового акта. Школьница при этом явно была в замешательстве», — сообщил корреспондент URA.RU, который ознакомился с видео.

По данным telegram-канала Ural Mash, девочка зашла в подъезд, а подросток проследовал за ней. Спустя примерно семь секунд он выбежал обратно на улицу и быстро ушел. Предположительно, злоумышленника испугало появление случайных свидетелей. При этом точно установить, успел ли он совершить в отношении ребенка иные противоправные действия в подъезде, по видео невозможно.

По сообщению источника информационного агентства в силовых структурах, нарушителю 14 лет. Его личность установлена, проводится проверка. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент.

Ранее в Екатеринбурге уже проводили проверки по инцидентам с участием подростков. Так, в школе № 52 разбирались в конфликте между семиклассником и учителем физики после публикации видео драки в соцсетях. Тогда педагог признал вину, а мать школьника заявила, что претензий к нему не имеет.