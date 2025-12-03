Грузия требует извинений от Евросоюза

Поводом для требований Тбилиси стал материал вещательной корпорации Би-би-си, опубликованный 1 декабря. В нем утверждалось, что власти Грузии в 2024 году якобы применили против митингующих отравляющее вещество времен Первой мировой войны — камит, который, как указано в публикации, использовали французские войска против Германии и затем вывели из обращения в 1930-х годах. Авторы материала ссылались на свидетельства участников протестов в Тбилиси. После выхода статьи представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что ожидает «быстрого и надежного расследования» в связи с прозвучавшими обвинениями, напоминает RT.