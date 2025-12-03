Уроженца Узбекистана приговорили к 8 годам за распространение фейков о Буче

Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Узбекистана Арслану Мирзаеву, который распространял ложную информацию о якобы преступлениях российских военных в Буче и Мариуполе.
По информации пресс-службы суда, Мирзаев был осуждён за размещение в соцсетях постановочных фото и фальшивых материалов, утверждающих, что российские военные якобы совершали преступления в этих городах.
С 30 марта по 7 апреля 2022 года в Одессе Мирзаев намеренно выкладывал в открытый доступ фальшивые фотографии и текстовые сообщения, в которых утверждалось, что российские военнослужащие причастны к насилию в Буче и Мариуполе. Кроме того, в марте 2023 и июне 2024 годов он размещал видео в интернет-мессенджере, в которых поддерживал терроризм.
Суд признал его виновным в преступлениях и приговорил к 8 годам колонии общего режима, а также наложил штраф в 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее суд приговорил стюардессу российской авиакомпании на 7 лет колонии за оскорбления в адрес российских военных и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.