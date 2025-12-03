Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженца Узбекистана приговорили к 8 годам за распространение фейков о Буче

Мирзаев намеренно выкладывал в открытый доступ фальшивые фотографии и текстовые сообщения.

Источник: Аргументы и факты

Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Узбекистана Арслану Мирзаеву, который распространял ложную информацию о якобы преступлениях российских военных в Буче и Мариуполе.

По информации пресс-службы суда, Мирзаев был осуждён за размещение в соцсетях постановочных фото и фальшивых материалов, утверждающих, что российские военные якобы совершали преступления в этих городах.

С 30 марта по 7 апреля 2022 года в Одессе Мирзаев намеренно выкладывал в открытый доступ фальшивые фотографии и текстовые сообщения, в которых утверждалось, что российские военнослужащие причастны к насилию в Буче и Мариуполе. Кроме того, в марте 2023 и июне 2024 годов он размещал видео в интернет-мессенджере, в которых поддерживал терроризм.

Суд признал его виновным в преступлениях и приговорил к 8 годам колонии общего режима, а также наложил штраф в 1 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил стюардессу российской авиакомпании на 7 лет колонии за оскорбления в адрес российских военных и за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.