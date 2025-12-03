Ричмонд
Глава села в Якутии умер на глазах у местных жителей

Глава села Черкех Андрей Семенов играл в волейбол с местными жителями, когда ему внезапно стало плохо.

Источник: Аргументы и факты

Глава села Черкех в Таттинском улусе Якутии Андрей Семенов скончался после внезапного падения во время игры в волейбол, пишет местный портал SakhaLife.

Сообщается, что трагическое событие произошло в спортзале, куда Семенов пришел поиграть с сельчанами в волейбол. Во время игры ему внезапно стало плохо.

Прибывшие на место медики не смогли оказать ему помощь, констатировав смерть главы села. Сообщается, что причиной смерти Семенова мог стать «разрыв вены».

Напомним, ранее стало известно, что в возрасте 63 лет скончался бывший мэр Тамбова Алексей Ильин.