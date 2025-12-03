Глава села в Якутии умер на глазах у местных жителей

Глава села Черкех в Таттинском улусе Якутии Андрей Семенов скончался после внезапного падения во время игры в волейбол, пишет местный портал SakhaLife.
Сообщается, что трагическое событие произошло в спортзале, куда Семенов пришел поиграть с сельчанами в волейбол. Во время игры ему внезапно стало плохо.
Прибывшие на место медики не смогли оказать ему помощь, констатировав смерть главы села. Сообщается, что причиной смерти Семенова мог стать «разрыв вены».
