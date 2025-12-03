Мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой и убежал

В Удмуртской Республике 39-летний житель Пермского края поссорился с женой в вагоне поезда «Ижевск — Екатеринбург», выпрыгнул из него на ходу и скрылся. После этого он вернулся на вокзал в Ижевске, где его опознали и оштрафовали транспортные полицейские. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Ижевской транспортной полиции.
Из-за прыжка жителя Пермского края проводнику пришлось сорвать стоп-кран для предотвращения возможной трагедии и сообщить о случившемся в полицию. Спустя сутки мужчина вернулся на вокзал в Ижевске, чтобы купить билет на другой поезд, но его опознали и задержали сотрудники.
— По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Мужчине назначен штраф в размере двух тысяч рублей, — говорится на странице местной транспортной полиции в соцсети «ВКонтакте».
30 октября в Москве полицейские задержали 23-летнего жителя подмосковного города Химки, который на станции «Технопарк» залез на крышу одного из вагонов поезда метро и на ходу прыгнул в Москву-реку в момент, когда состав ехал по Нагатинскому метромосту.