Мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой и убежал

В Удмуртской Республике 39-летний житель Пермского края поссорился с женой в вагоне поезда «Ижевск — Екатеринбург», выпрыгнул из него на ходу и скрылся. После этого он вернулся на вокзал в Ижевске, где его опознали и оштрафовали транспортные полицейские. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Ижевской транспортной полиции.