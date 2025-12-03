Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу об итогах встречи с Путиным

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа об «обстоятельной и продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом рассказал представитель Белого дома.

Дональду Трампу предоставили отчет о прошедшей деловой поездке.

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента США Дональда Трампа об «обстоятельной и продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом рассказал представитель Белого дома.

«Соединенные Штаты и РФ провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого Уиткофф и Кушнер провели брифинг для президента (Трампа — прим. URA.RU) и украинской стороны», — пояснил собеседник агентства Reuters.

URA.RU уже рассказывало, что переговоры Уиткоффа и Путина в Кремле длились почти пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже заявил, что беседа была «полезной и конструктивной», стороны договорились не разглашать суть переговоров.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше