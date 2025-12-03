Летевший из Москвы на Пхукет «Боинг» подал сигнал бедствия

27 ноября во время взлета у самолета авиакомпании Batik Air, на борту которого находились выпускники школ, летевшие из австралийского Мельбурна на Бали, отказал двигатель. Из-за технической неисправности экипажу Boeing 737 MAX пришлось развернуться в воздухе и экстренно сесть в аэропорту вылета после сжигания топлива.