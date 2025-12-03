Летевший из Москвы на Пхукет «Боинг» подал сигнал бедствия

Самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в 21:19, хотя взлет был назначен на 20:55. Спустя некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги. Позднее выяснилось, что причиной происшествия стало возгорание левого двигателя, сейчас пожар уже ликвидирован.
— Прямо сейчас он выжигает топливо в небе над Московской областью. Домодедово готовится к экстренной посадке, — передает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала Baza, на борту судна находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Пожарные уже ждут самолет на взлетно-посадочной полосе, посадка произойдет в 22:38.
27 ноября во время взлета у самолета авиакомпании Batik Air, на борту которого находились выпускники школ, летевшие из австралийского Мельбурна на Бали, отказал двигатель. Из-за технической неисправности экипажу Boeing 737 MAX пришлось развернуться в воздухе и экстренно сесть в аэропорту вылета после сжигания топлива.