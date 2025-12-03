Ричмонд
Обнаружили мертвым в реке вместе с телом неизвестного: Полиция расследует загадочное дело об исчезновении школьника

В Казахстане мужчина забрал школьника с уроков, а позже их тела нашли в реке.

Источник: Комсомольская правда

В Казахстане неизвестный мужчина забрал на своей машине десятиклассника с уроков, а позднее их тела нашли в реке. Об этом информирует телеканал КТК.

По данным телеканала, подросток пропал вечером 30 ноября. После занятий он сел в машину к незнакомому мужчине и уехал. На следующий день школьник не пришел на уроки. Тогда классная руководительница позвонила его родителям, чтобы узнать причину случившегося. Причем мать и отец не сразу забили тревогу лишь по причине того, что знали о подработке сына после школы. Однако звонок учительницы дал им понять, что нужно немедленно обращаться в полицию.

В результате поисков тело 16-летнего юноши нашли в реке Илек. Рядом на берегу лежал и мужчина, который забирал его из школы. Оба были обнаружены с помощью водолазов, дронов и кинологов. Рядом с ними лежали два телефона, вещи отправили на проверку. Пока неизвестно, что произошло между погибшими и как они оказались в воде.

Также сообщается, что следов насилия на телах не зафиксировано. Сейчас правоохранители изучают записи с камер и информацию с телефонов, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

KP.RU прежде писал, что в Уфе начались поиски 12-летнего школьника Арсена Галиахметова. Известно, что мальчик исчез 3 декабря. На связь с близкими юноша до сих пор не выходит.