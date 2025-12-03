Обнаружили мертвым в реке вместе с телом неизвестного: Полиция расследует загадочное дело об исчезновении школьника

По данным телеканала, подросток пропал вечером 30 ноября. После занятий он сел в машину к незнакомому мужчине и уехал. На следующий день школьник не пришел на уроки. Тогда классная руководительница позвонила его родителям, чтобы узнать причину случившегося. Причем мать и отец не сразу забили тревогу лишь по причине того, что знали о подработке сына после школы. Однако звонок учительницы дал им понять, что нужно немедленно обращаться в полицию.