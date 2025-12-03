Летевший из Москвы в Пхукет самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский дальнемагистральный Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Домодедово на Пхукет, подал сигнал бедствия (код 7700) и экстренно готовится к возвращению в аэропорт вылета. Причиной чрезвычайного происшествия стало возгорание левого двигателя, которое произошло, когда лайнер набирал высоту.
По данным Telegram-канала Mash, ситуация на борту остается напряженной, но контролируемой. Пилотам удалось справиться с открытым огнем в воздухе.
«Причина сигнала бедствия Boeing 777−200 — возгорание одного из двигателей. На данный момент пожар потушен. Экипаж работает штатно, паники на борту нет», — уточняют журналисты.
Сейчас в небе над районом Ступино разворачивается сложная техническая операция. Тяжелая машина, заправленная тоннами керосина для многочасового перелета в Таиланд, вынуждена нарезать круги, чтобы сжечь топливо до безопасной посадочной массы. Борт вылетел в 21:19 с задержкой (по расписанию — в 20:55), и уже больше часа находится в воздухе в аварийном режиме.
Как сообщает Telegram-канал «112», на борту находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа — всего 425 человек. Аэропорт Домодедово приведен в полную готовность. Посадка аварийного борта ожидается ориентировочно в 22:40.
Источники SHOT подтверждают, что судно продолжает выжигать топливо перед решающим заходом на посадку.