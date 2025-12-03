Летевший из Москвы в Пхукет самолет подал сигнал бедствия

Сейчас в небе над районом Ступино разворачивается сложная техническая операция. Тяжелая машина, заправленная тоннами керосина для многочасового перелета в Таиланд, вынуждена нарезать круги, чтобы сжечь топливо до безопасной посадочной массы. Борт вылетел в 21:19 с задержкой (по расписанию — в 20:55), и уже больше часа находится в воздухе в аварийном режиме.